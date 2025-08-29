プロ野球・ソフトバンクは29日、栗原陵矢選手を1軍登録しました。今季の栗原選手は4月17日に1軍登録され、53試合に出場し5本塁打19打点で打率.214の成績。右脇腹を痛めたとして7月3日に登録を抹消されました。