レスリングの世界選手権に向けての強化合宿で、男子グレコローマンスタイルの吉田泰造（手前）と練習する日下尚＝東京都内レスリングの世界選手権（9月・ザグレブ）男子グレコローマンスタイル代表が29日、強化合宿を東京都内で公開し、昨夏のパリ五輪77キロ級金メダルの日下尚（マルハン北日本）は「プレッシャーは1ミリも感じていない。挑戦だ。自分の強さを見せつける」と初優勝へ意欲を語った。日下は香川・高松北高の後輩