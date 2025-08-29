陸上女子１５００メートルと５０００メートルで今年９月の東京世界陸上代表・田中希実（ニューバランス）が、雰囲気ガラリのモデル姿を披露した。２９日までにインスタグラムを更新し「ＣａｎＣａｍ特別編集本」の撮影に参加したことを報告。「８月２７日発売の東京２０２５世界陸上応援ＭＯＯＫ『ＧＥＴＳＥＴＧＯ』に特集ページ『喫茶店と本と私』としてご掲載頂きました」と伝えた。撮影場所はレトロな喫茶店。「撮影