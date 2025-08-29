◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・甲子園）阪神のジョン・デュプランティエ投手と門別啓人投手が２９日、１軍に合流した。デュプランティエは１９日の中日戦（京セラＤ）で先発予定も下肢の張りで回避。前回登板の９日・ヤクルト戦（甲子園）は５回２失点だった。次回登板へ向け「久々に甲子園に戻ってきたし、すごく楽しみにしている」と心待ちにした。門別は他の先発陣とともにグラウンド入り。先発調整を行った