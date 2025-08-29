欧州ＣＬの１次リーグ対戦カード抽選が２８日、モナコで行われた。１次リーグは出場３６チームが異なる相手と８試合を行い、上位８チームが自動的に決勝トーナメントに進出。９位から２４位がプレーオフで残り８枠を争う。決勝は来年５月３０日、ブダペスト開催。日本選手所属チームの対戦カードは次の通り。【バイエルン・伊藤洋輝】チェルシー、パリＳＧ、クラブ・ブリュージュ、アーセナル、スポルティング、ＰＳＶ、サンジ