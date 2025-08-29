ヤマハ“丸目レトロ”な「新・大型バイク」発売！ヤマハは2025年8月8日、スポーツヘリテージバイク「XSR700 ABS」のカラーリングを変更して発売しました。オーセンティックな外観が魅力という、新しいXSR700 ABS。【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「新・大型バイク」です！（8枚）同車は一体どのようなバイクなのでしょうか。ヤマハ“丸目レトロ”な「新・大型バイク」発売！XSR700 ABSは、ヤマハが製造・販売する大型