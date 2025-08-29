日本野球機構（NPB）は29日の公示を発表。中日は仲地礼亜投手を抹消し、橋本侑樹投手を登録しました。仲地投手は前日28日のヤクルト戦で今季初の1軍登板＆初先発。しかし3回までに4つの四球を出すなど乱調を見せ、この回の2アウト1、2塁の場面ではバッターへの頭部死球で危険球退場となりました。2022年ドラフト1位で沖縄大から中日に入団した3年目右腕の仲地投手。ルーキーイヤーは9登板をこなしましたが、昨季は1登板のみにとど