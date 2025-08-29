プロ野球・ヤクルトは29日、濱田太貴選手を1軍登録し、松本直樹選手の登録を抹消しました。プロ7年目を迎える濱田選手は、開幕1軍で迎えるも今季は開幕戦での代打の1安打以降9試合、快音が響かず、4月16日に登録抹消となっていました。2軍で71試合に出場し、5本塁打、27打点、打率.175を記録しています。松本選手は7月13日の阪神戦でスタメンマスクをかぶります。アビラ投手とのバッテリーで6回に佐藤輝明選手に2ランホームランを