29日午前、東京・八王子市で自動運転のバスが街路樹に突っ込む事故があり、乗客2人が軽いケガをしました。警視庁などによりますと、29日午前11時半ごろ、八王子市の路上で「自動運転のバスが事故をした」と110番通報がありました。自動運転の実証実験中のバスが道路脇の街路樹に突っ込み、乗客12人のうち2人が軽いケガをしたということです。東京都・小池知事「ケガをされた方々もおられるということで、お見舞い申し上げます」一