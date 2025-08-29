お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が29日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。現在のコンビとしての活動状況や、仕事へのスタンスについて語った。令和ロマンは今月24日に、単独ライブ「RE:IWROMAN」 in Kアリーナ横浜の開催を発表したばかり。コンビとしての単独ライブは、相方・郄比良くるまが4月に吉本興業を退所してから初となる。番組内でパーソナリティーの元放送作家・鈴木おさ