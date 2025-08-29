岡山県総合グラウンド体育館の新しいロゴをお披露目 岡山県総合グラウンド体育館の愛称が10月から「シゲトーアリーナ岡山」に変わります。その新しいロゴデザインがお披露目されました。 （重藤組／重藤武士 社長）「これが新しいシゲトーアリーナ岡山です」 岡山県総合グラウンド体育館は10月1日に「ジップアリーナ岡山」から「シゲトーアリーナ岡山」に変わります。