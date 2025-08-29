２０１７年に急死した韓国男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のメンバー・ジョンヒョンさん（当時２７歳）の愛犬・ルーが１５歳でこの世を去ったことを、ジョンヒョンさんの実姉がＳＮＳで報告したと２９日、現地メディアのニューシスなどが報じた。記事によると２８日、ジョンヒョンさんの実姉はルーの動画とともに「２０１０．３．５〜２０２５．８．２８．ルー、これまで一緒にいてくれてありがとう。おかげでたくさ