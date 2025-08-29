サンフレッチェ広島／仙田信吾 前社長 2024年、新しいスタジアムが開業したサッカーJ1、サンフレッチェ広島の仙田信吾前社長が新スタジアムがもたらした効果について岡山市で講演しました。 （サンフレッチェ広島／仙田信吾 前社長）「我々、入場料収入は1番浦和です。去年2位は広島でした。夢のようです。それは全て新スタジアムのおかげなんです」 ファジアーノ岡山の新スタジアム整備を求める署名活動な