福岡県飯塚市の有料老人ホームで、職員が入所者を虐待していたことがわかりました。福岡県は、この施設の運営会社に対して改善命令を出しました。改善命令を受けたのは、介護サービスを提供する、福岡県の飯塚市の白鳳会です。福岡県と飯塚市によりますと、白鳳会が運営する住宅型有料老人ホームでは、職員1人が入所者を殴ったほか、病気でも病院を受診させずに放置するなどの虐待行為を行ったことが、去年7月以