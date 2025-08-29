ロッテは９月２日からの日本ハム３連戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で、千葉県内各市町村の特産品を３日間連続でプレゼントすると２９日、発表した。特産品は球場外周の球場正面エリアにある各ＰＲブースで先着１０００人に配布される。９月２、３日は千葉県産牛乳の試飲（牛乳普及協会）が行われ、４日は和梨バウム（市川市）、生きた水久留里（君津市）がプレゼントされる。配布時間は各日１５時３０分からで、無くなり次