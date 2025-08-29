「信じられないかもしれないけど、これ触ってほしくて甘えん坊してる顔」【写真】全力で甘えているらしい白目のすごい顔をアップで見るそんなコメントとともに投稿されたのは、白猫の女の子「おもち」ちゃんの写真です。爪研ぎ用のダンボールのくぼみに体を預け、アゴをのせてペロッと舌を出し、白目をむいたおもちちゃん。寝ているのか起きているのかわからない夢うつつな表情に見えますが、実際にはその視線はしっかり飼い主さん