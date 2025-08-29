電通は8月28日、購買ログデータと独自の大規模調査データを生成AIで統合し、ブランドや商品の購買者像を可視化する新サービス「People PALETTE」の提供を開始したことを発表した。「People PALETTE」ロゴ○「People PALETTE」の概要「People PALETTE」は、小売企業やECサイトが保有する購買ログに、電通が年2回・15万人規模で実施する意識調査からAIで抽出した購買者の人物像を付与することで、購買場所ごとの購買者特性を分析でき