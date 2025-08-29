ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が２８日（日本時間２９日）、ロサンゼルス市内で慈善イベントを開催。フレディ・フリーマン内野手やミゲル・ロハス内野手らも参加し、ファンと触れあった。ベッツ夫妻が運営する非営利団体「５０５０ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が主体となって「Ｍｏｏｋｉｅ’ｓＳｍａｓｈｆｏｒＧｏｏｄＣｅｌｅｂａｌｌＣｈａｌｌｅｎｇｅ」を開催。テニスに似た「ピックルボール」でファンと触れ