「阪神−巨人」（２９日、甲子園球場）阪神のジョン・デュプランティエ投手と門別啓人投手が２９日、巨人戦の試合前練習に合流した。門別はここ数試合、中継ぎでの起用が主となっていたが、先発組とともに姿を現し、練習も行った。練習後は「やっと回ってきた。ファームで先発して準備はしてきた。全力でやるだけです」と気合。「とりあえず先発なので」と明言した。デュプランティエは遅れて球場に姿を現すと、中継ぎ組と