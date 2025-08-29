トリンプの人気シリーズ「夢みるブラⓇ DeepV」から、新作コレクション＜Apple Blossom（アップルブロッサム）＞が登場します。リンゴの花をモチーフにした繊細な刺繍やレースは、ロマンティックで華やかなデザイン。胸元をすっきり見せながら自然なボリューム感を演出し、フェミニンな魅力を引き立てます。カラー展開も豊富で、この夏の下着選びをより楽しくしてくれるコレクションです。 華