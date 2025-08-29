バンダイ トイ事業部は11月8日、韓国発の幼児向け3Dアニメーション『ちびっこバス タヨ(Tayo the Little Bus)』より、主人公タヨと仲間の乗り物をモチーフとしたミニカーや、ミニカーと一緒に遊べるプレイセットなど全17品を発売する。バンダイ『ちびっこバス タヨ』 玩具シリーズキービジュアル「ちびっこバスタヨ」とは、人と乗り物たちが共に暮らす都会を舞台に、主人公タヨの成長を描いたフル3Dアニメーション。11月に発売さ