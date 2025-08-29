【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの井上和香が8月28日、自身のInstagramを更新。石垣島旅行中に小学4年生の娘と撮影した親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】井上和香「唇そっくり」と話題の娘公開◆井上和香、石垣島での娘との密着ショット公開井上は「A＆Wのテイクアウトを待っているとき小4の娘がくっついてきてくれた」と石垣島でのひとときを振り返り、「いつまでこうやってくっついてきてくれるのか