【モデルプレス＝2025/08/29】韓国俳優のソン・ジュンギとチョン・ウヒが8月29日、西武新宿PePe前広場にて行われたドラマ「マイ・ユース（my youth）」（9月5日よりFODにて国内独占で日韓同日配信）サプライズトークイベントに登場。およそ2000人のファンが殺到した。【写真】韓国人気俳優、新宿降臨で2000人殺到◆ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ、新宿にサプライズ登場ユニカビジョンにドラマの予告映像が流れたあと、W主演を務め