電通は8月27日、同社が提唱する次世代マーケティングモデル「Marketing For Growth」をスポーツビジネス領域にも展開すると発表した。第1弾として、スポーツファンの意識や価値観、行動特性を多面的に分析し、企業のマーケティング活動を支援する新サービス「SPORTS CLUSTER MARKETING」の提供を同日開始した。「SPORTS CLUSTER MARKETING」ロゴ○サービスの概要「Marketing For Growth」をスポーツビジネス領域に拡張。さまざまな