タレントのゆきぽよこと木村有希（28）が27日、自身のインスタグラムを更新。美ボディ際立つビキニショットを公開した。【写真】「スタイルよくて、可愛い」美ボディ輝くゆきぽよのビキニショットゆきぽよは「出雲崎らぶ」とつづり、新潟県へ訪れたことを報告。ビキニ姿で海を楽しむ様子を投稿し、美尻を強調するビキニボトムスのアップ写真や、砂浜でくつろぐ美ボディあらわな写真を披露している。この投稿にファンからは「