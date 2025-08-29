定年退職し、夫にも先立たれた美恵子はひとり暮らしをしていました。近くに住む息子の妻である菜帆が気にかけてくれるのはいいのですが実は困っていて…。美恵子の体調のために料理を作って持参すると宣言。しかしそれらがすべて口に合わず、断ることもできず仕方なくお礼としてお金を包んでいたのでした。■週1で続く 嫁からの差し入れ一人暮らしの美恵子には多いくらいの差し入れを、嫁が週１で持ってきます。料理代と化粧品代を