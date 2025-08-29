8月28日、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（ゆうと）が、グループからの“電撃脱退”を発表した。同社のオフィシャルウェブサイトでは《Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました》と発表。中島本人から脱退を申し出たという。それに対し、《その思いを