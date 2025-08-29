タレントのスマイリーキクチが２９日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。勇気ある行動をした人に対して批判的な投稿があることに疑問を呈した。キクチは、橋から飛び降りようとした男性を救った４９歳の男性と男子高校生３人に警察から感謝状が送られたというニュースをＸに添付。そのうえで「勇気ある行動に感謝しかない」と４人の行動を称賛した。続けて「なのにリプは文句ばかり」と、男性を救った人に対し批判的なコメントが