女優の伊藤蘭（７０）が２９日、インスタグラムを更新。娘で女優の趣里（３４）の結婚と第１子妊娠を祝った。趣里をめぐっては、俳優でボーイズグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のメンバー・三山凌輝（２６）と結婚していたことをそれぞれのＳＮＳを通じて正式発表。また、趣里は第一子を妊娠していることも同時に報告した。なお、入籍期日、出産予定時期には触れていない。伊藤はこの日、趣里との写真をアップ。「心からおめで