フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が記録した「１試合４本塁打」の衝撃は、球界に大きな波紋を呼んでいる。２８日（日本時間２９日）の本拠地ブレーブス戦で４６号ソロ、４７号２ラン、４８号３ラン、４９号３ランと４連発をたたき出し、ＭＬＢ公式記録では２１人目、フィリーズ史上ではマイク・シュミット以来４９年ぶり４人目の偉業を達成した。シーズン本塁打数も一気に伸ばし、ドジャース・大谷翔平投手（３１