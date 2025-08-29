今回、グルメライター小寺慶子さんがおすすめするのは、あの超予約困難店「メグリヴァ」の姉妹店。【噂の新店】「Minariva」東京を食べ歩いている人であれば、新旧問わず、行きつけの港区イタリアンがぱっと頭に思い浮かぶはず。そのくらい、港区には不思議とイタリアンが多い。海が隣接しているエリアではあるが、同じくイタリアンレストランの宝庫である鎌倉や葉山のように魚や野菜といった地元食材が“時差ゼロ”距離から仕入れ