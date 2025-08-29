内モンゴル自治区二連浩特（エレンホト）公路（道路）口岸の合同検査場。（６月２２日撮影、フフホト＝新華社記者／貝赫）【新華社フフホト8月29日】中国内モンゴル自治区の口岸（通関地・出入国検査場）経済は今年上半期（1〜6月）、引き続き活況を呈し、越境消費が堅調に拡大している。貿易総額は1012億5千万元（1元＝約21円）を超えた。中国・モンゴル国境で最大の陸路口岸都市、二連浩特（エレンホト）のショッピングモー