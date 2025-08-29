２９日のＴＢＳ「ひるおび」では、中居正広氏と元フジテレビアナウンサーＡさんのトラブルに端を発した問題で、フジテレビが港浩一元社長と大多亮元専務に対し、東京地裁に損害賠償請求を提起した件を特集した。フジの請求金額は５０億円。同時に今回の問題でフジが被った損害額を「４５３億３５０３万６７０７円（２０２５年６月３０日まで）」と公表した。番組では、今後、中居氏に対して責任追及が行われる可能性について