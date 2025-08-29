静岡県立病院機構は8月29日、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントの計2件の懲戒処分を行ったと発表しました。 セクシャルハラスメントを行ったとして、8月27日付けで停職2週間の懲戒処分を受けたのは、県立総合病院の医療従事者の男性有期雇用職員（67）です。 県立病院機構によりますと、男性職員は2024年4月、他の職員と話をしている中で、急に近づき同意を得ることなく不適切な身体的接触をしたということです