◇出場選手登録【巨人】山粼伊織投手（先発要員）、泉圭輔投手（中継ぎ強化）、オコエ瑠偉外野手（外野強化）【阪神】大竹耕太郎投手（先発要員）【DeNA】R・ウィック投手（上半身のコンディション不良完治）【ヤクルト】浜田太貴外野手（外野強化）【中日】橋本侑樹投手（中継ぎ強化）【ソフトバンク】栗原陵矢内野手（右脇腹痛完治）【楽天】宋家豪投手（右膝半月板手術から完治）、小森航大郎内野手（内野強化）◇同