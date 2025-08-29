今日29日(金)の北陸地方は広い範囲で晴れて再び残暑が厳しくなっています。明日30日(土)から来週前半にかけて気温35℃以上の猛暑日の所が多く、9月1日(月)は40℃に迫る危険な暑さの所もありそうです。猛暑はいつまで?北陸地方のこの先2週間の天気のポイントをまとめました。1日(月)はフェーン現象発生で危険な暑さ明日30日(土)は低気圧が北日本を通過し、寒冷前線が南下する影響で、新潟県を中心に雨が降り、佐渡や中・下越では朝