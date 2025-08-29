プロ野球のファームは29日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて3試合が行われた。日本ハムはヤクルト戦（戸田）に2―0で完封勝利。先発の育成選手・山本晃が5回2安打7奪三振無失点の好投で、2番手の育成選手・中山が2回無安打無失点2勝目（1敗）を挙げた。ヤクルト先発・坂本は2回無安打無失点で、6番手・金久保が1回1安打2失点で3敗目（1勝2セーブ）。並木が2安打を放った。