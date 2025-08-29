日本野球機構（NPB）は29日、出場登録・抹消選手を公示。巨人の田中将大投手（36）が登録を抹消された。田中将は前日28日に、あと1勝に迫る日米通算200勝を懸けて敵地での広島戦に先発したが、今季自己最短タイの2回を6安打5失点（自責点4）で2敗目。大台到達はお預けとなった。降板後は「本当悔しい結果に終わりました。相手のバランスを崩しきれなかった。そこは大きな要因かなと思います」と絞り出し、唇をかんだ。阿部