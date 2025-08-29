歌舞伎俳優の四代目 中村鴈治郎さんが、朝日カルチャーセンター新宿で「プレミアム講座 四代目 中村鴈治郎が語る〜映画『国宝』から9月新国立劇場「仮名手本忠臣蔵」まで〜」を開催しました。 【写真を見る】【四代目 中村鴈治郎】映画『国宝』 吉沢亮と横浜流星の「へこたれなさ」に「ドップリ浸かってしまった」鴈治郎さんは、興行収入が100億円を突破し、社会現象となっている映画『国宝』に出演するほか、「歌舞伎指導