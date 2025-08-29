福岡市と大阪市のマンションの部屋から大量の乾燥大麻などが押収された事件です。これらの部屋を、偽造された書類を使って不正に契約したとして不動産仲介会社の男らが逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、福岡市東区の不動産仲介会社社員、関岡勇人容疑者（33）ら男女5人です。警察によりますと、関岡容疑者らは去年2月以降、架空の「採用内定通知書」を使って借主に安定した収入があるようにみせかけ、福岡市や大阪