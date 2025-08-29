ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¤ÇÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢½÷À­¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯5·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛI¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬»Ü½Ñ¸å¤ËÉþ¤òÃ¦¤¤¤À»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÈÖÁÈ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ­¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¡ÖSWEET MIST¡Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥ß¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦ÈþÎÜµíÆý¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢120Ê¬¥³¡¼¥¹¤Ç3Ëü5000±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Ìó3¥«·îÂÔ¤Á¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê