【これからの見通し】８月最終取引日、きょうは米ＰＣＥ価格指数も市場の視線は米雇用統計へ きょうは８月の最終取引日となる。今週は材料が交錯して方向感に出にくい週となっている。トランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任するとし、クック理事がこれに対して法的根拠がないと拒否、戦う姿勢を示した。市場は混乱した反応を示したが、次第に中央銀行の独立性に対する疑問が広がったことで、ドル売り圧力となったようだ