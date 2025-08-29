アイドルグループ・フィロソフィーのダンスが、27日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された音楽イベント『Kohmi EXPO 2025』に出演。新曲を“冬の女王”こと広瀬香美がプロデュースすることがサプライズで発表された。【ライブ写真】『Kohmi EXPO 2025』でのフィロソフィーのダンス×広瀬香美コラボレーションの様子この日は、広瀬が“会いたい”と選んだアーティストたちが集結。フィロソフィーのダンスは、テレビアニメ『マ