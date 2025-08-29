ドル円は落ち着いた動き続く、１４７円ちょうど付近で推移＝東京為替概況 東京市場のドル円は朝から落ち着いた動き。ドル円は、東京朝方に一時１４６．７７付近まで弱含む場面があった。朝に発表された７月の日本雇用統計で失業率が予想外に低下したことなどを受けて、日銀による利上げ観測から円がやや買われた。ただ、反応は限定的となり、その後は１４７円台を回復するなど方向性の定まらない動きとなった。日本時間午後９