SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた被告の女（48）の裁判が29日行われ、東京地方裁判所は、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。【写真】高級車の前でピース！ワンピース姿の堀ちえみ堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、被告は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までの間にわたって「