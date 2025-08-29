NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。巨人は田中将大投手を抹消しました。田中投手は、前日の広島戦で日米通算200勝をかけて先発登板。しかし2回5失点(自責4)で敗戦投手となりました。21日のヤクルト戦では、5回1失点と好投した田中投手。4月3日以来の白星が日米通算199勝となり、この勢いのまま広島戦での登板に期待がかかりましたが、大記録は次回以降に持ち越しとなりました。田中投手は、2006年に高校生ドラフト1位で楽天に