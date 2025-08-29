女優池上季実子（66）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。東京・堀越高校に2年で転入した際のエピソードを明かした。番組では10代から各世代の50代までの写真を公開し、MCハライチ澤部佑が「色気みたいなものは、ずーとこう…」と話すと池上は「堀越学園に転校して高2のとき、ホームルームのときに芸能人がみんな集まるの」と語った。当時の同級生には森昌子、岡田奈々、岩崎宏美らがいたという。