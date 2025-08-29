２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１０円３２銭（０・２６％）安の４万２７１８円４７銭だった。３日ぶりに値下がりした。経済産業省が発表した７月の鉱工業生産指数の速報値は２か月ぶりの低下となった。市場予想を下回る結果となったことが嫌気され、幅広い業種の銘柄が下落した。月末で利益確定の売り注文も出やすかった。このほか、大きな取引材料に欠けたため積極的な売買はなく、取