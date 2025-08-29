新生児室の赤ちゃん厚生労働省が29日公表した人口動態統計の速報値によると、2025年上半期（1〜6月）に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年同期比3.1％減の33万9280人だった。比較可能なデータがある1969年以降、上半期として最少。速報値には外国人を含む。少子化に歯止めがかかっておらず、この傾向が続けば、通年でも過去最少を更新するペースだ。24年上半期の出生数は35万74人で23年同期比5.7％減だった。今回は減少率