六甲バター [東証Ｐ] が8月29日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の6億円(非連結)→12億円に2.0倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終利益も従来予想の4億円(非連結)→10億円に2.5倍増額した計算になる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 上記「